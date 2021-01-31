بالمستندات .. ننشر جداول مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية مقررة كما هي بجميع امتحانات الصفوف الدراسية دون إلغاء، ليشمل الامتحان جميع الأسئلة المعتادة سواء مقالية أو اختيارية، باستثناء امتحانات الثانوية العامة، نظرًا لأدائها وتصحيحها إلكترونيًا بشكل متكامل على التابلت دون تدخل العنصر البشري.









في سياق متصل، ستعتمد منظومة التعليم الجديدة في الثانوية العامة للعام 2020/2021، على إعداد الأسئلة قبل الامتحانات بـ 5 ثوانٍ فقط على الكمبيوتر، وإرسالها إلى الطلاب مباشرة دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذي يسهم في منع أي شخص من الاطلاع على الامتحانات، بما يقضي على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات نهائيًا.







