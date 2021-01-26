بعد كثرة الشائعات.. ننشر الموقف الرسمي بشأن موعد امتحانات التيرم الأول في المدارس والجامعات

موعد امتحانات التيرم الأول لجميع الصفوف

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لقد أعلنا منذ أيام أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل التيرم الثاني وموعد امتحانات التيرم الأول يوم ١٤ فبراير.





وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها يوميا بشأن مصير الامتحانات واحتمالية تأجيلها أو إلغائها.



