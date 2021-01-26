بعد كثرة الشائعات.. ننشر الموقف الرسمي بشأن موعد امتحانات التيرم الأول في المدارس والجامعات

يبحث جميع طلاب المدارس والجامعات خلال هذه الأيام عن التفاصيل الكاملة لموعد امتحانات التيرم الأول لجميع الصفوف ، لحسم حالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا بشأن انتشار الشائعات التي تزعم مرة إلغاء الامتحانات وتزعم مرة اخرى تأجيل الامتحانات.
موعد امتحانات التيرم الأول لجميع الصفوف
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لقد أعلنا منذ أيام أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل التيرم الثاني وموعد امتحانات التيرم الأول يوم ١٤ فبراير.
وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها يوميا بشأن مصير الامتحانات واحتمالية تأجيلها أو إلغائها.
وقال وزير التربية والتعليم : كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد، وأرجو من الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول.
حقيقة تأجيل الامتحانات
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم.
واكد المركز انه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتي نفت ما تردد بشان تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.
حقيقة إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي
انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي ، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.
امتحانات الاعدادية
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة ، منشورات تزعم صدور قرار بعقد امتحانات الاعدادية اونلاين خلال اجازة نصف العام
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائيا ، مشيرةَ إلى أن الوزارة لم تعلن مواعيد محددة لـ امتحانات الفصل الدراسي الاول لأي مرحلة دراسية حتى الان.
وقالت وزارة التربية والتعليم : لا تغيير فيما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل ، حينما أكد أنه لن يتم عقد أي امتحانات سواء ورقية أو إلكترونية قبل انتهاء اجازة نصف العام .
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، ستعقد بـ النظام الإلكتروني عبر التابلت بدون أي تدخل للعنصر البشري فيها، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانٍ، وذلك قبل الامتحان مباشرةً ولن يستطيع أحد معرفته "لا الوزير ولا أي من قيادات الوزارة".
وقال وزير التربية والتعليم: "سيعد نموذج الامتحان من 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيط الأسئلة، بحيث يكون ترتيب الأسئلة مختلفا عند كل طالب".
وأضاف: "ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات".
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النظام الجديد لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، سيكون أكثر نظام عادل، وأشار إلى أن التوازن في نماذج الامتحانات التي ستوزع على الطلاب مضمون من خلال خبراء التقييم.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، سيقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات لعدم تدخل أي عنصر بشري في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 على الإطلاق.
وقال إن الغش والتسريب في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، قائلا: "هذا نظام التعليم في العالم كله، والطالب سوف يأخذ أكثر من فرصة لتحسين درجاته".
نظام التحسين في امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم، سيتم إتاحة دخول الامتحان 3 مرات للمادة الواحدة لطالب الثانوية العامة، وتبلغ تكلفة عقد المحاولة الواحدة لجميع الطلاب مليارا و300 مليون، وبالتالي من المقرر أن يساهم الطالب في دفع تكلفة المحاولتين الثانية والثالثة (المحاولات الإضافية) مع الوزارة، وسيتم تحديد التكلفة التي سيدفعها الطالب في هذه المحاولات الاضافية فى ضوء قانون يناقش داخل المجلس التشريعى.
آخر أخبار نظام الثانوية العامة الجديد
أعلن وزير التربية والتعليم، حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة، العام المقبل، موضحا أن ذلك جاء بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.
نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم مراجعة نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التي سوف يتم عقدها وتصحيحها لأول مرة إلكترونيا هذا العام لمدة أسبوع قبل إعلانها.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من منح مهلة أسبوعا لمراجعة نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 ، هو التأكد من تعويض الفوارق بين النماذج ودرجات الصعوبة في الأسئلة.
جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها عند وضع جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021، ستأخذ الوزارة في اعتبارها جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
وقالت: "سيتم عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 قبل اعتماده رسميا".
موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021
تتوقع التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 يوم 19 يونيو 2021.
ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم رسميا موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 بشكل نهائي ورسمي مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، بعد تقدير موقف كورونا.
التشعيب في الثانوية العامة 2021
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التشعيب مازال قائما لطلاب الثانوية العامة 2021، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتشعبوا لـ علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون أي تغيير.
نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021
ستتيح وزارة التربية والتعليم قبيل امتحانات الثانوية العامة 2021، العديد من نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات والنظام الجديد للتقييم، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .
امتحانات طلاب الجامعات
وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم
وقال وزير التعليم العالي : لقد تقرر أن تبدأ امتحانات طلاب الجامعات عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.