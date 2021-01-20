النموذج يعد في 30 سؤالا.. وزير التعليم يكشف عن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، مشيرًا إلى أنه يعتمد على النظام الإلكتروني بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشري، ويقضي على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أي عنصر بشري على الإطلاق، حيث سيقوم الكومبيوتر بإعداد الامتحان في 5 ثوانٍ، وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته، لا أنا شخصيا أو أي من زملائي، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".









وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن النموذج يعد في 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيطه، على حد وصفه، أي أن السؤال رقم 5 قد يكون لدى آخر رقم 19 وهكذا، وذلك لضمان توازن الأسئلة بين الجميع، قائلًا: "الغش والتسريب سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام، لا سيما وأن العدالة في الثانوية العامة أساسية".









وأوضح أن البعض لا يزال متخوفا من التكنولوجيا رغم أننا في السنة الثالثة من تطبيقها، بل وأصبح لدينا كم تكنولوجي أكبر مرتين عن ذي قبل، وتم التفكير في جميع السيناريوهات بما يحقق العدالة للجميع وحق جميع الطلاب في أداء امتحان عادل، بقوله: "حق الأولاد في أداء امتحان بشكل عادل مسئوليتنا، وأي طفل يحصل له مشكلة فهو مسئوليتنا، وأطمئن الجميع هياخد فرصة عادلة".