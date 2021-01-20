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برلمان

وزير التعليم يكشف عن هدية لنواب البرلمان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:29 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيهدي المجلس هدية وكشف الوزير عن الهدية قائلا: "إحنا عملنا لكل نائب حساب ببنك المعرفة وسيكون هناك 700 حساب على بنك المعرفة".

وأضاف شوقى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "ومن خلال هذا الحساب من الممكن لأي نائب أن يدخل علي بنك المعرفة وتعرف كل نائب بنفسه علي المحتوي الخاص ببنك المعرفة والتعرف  علي كل ما جري خلال الفترة الماضية وعلي كل ما قامت به الوزارة من مجهودات في تغيرات المناهج وغيرها وأشار الوزير إلى أن هناك بالفعل من يرغب في التعلم".
وزير التعليم يكشف عن هدية لنواب البرلمان
وزير التعليم يكشف عن هدية لنواب البرلمان
وزير التعليم يكشف عن هدية لنواب البرلمان
وزير التعليم يكشف عن هدية لنواب البرلمان
وزير التعليم يكشف عن هدية لنواب البرلمان
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