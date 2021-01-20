وزير التعليم يكشف عن هدية لنواب البرلمان





وأضاف شوقى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: "ومن خلال هذا الحساب من الممكن لأي نائب أن يدخل علي بنك المعرفة وتعرف كل نائب بنفسه علي المحتوي الخاص ببنك المعرفة والتعرف علي كل ما جري خلال الفترة الماضية وعلي كل ما قامت به الوزارة من مجهودات في تغيرات المناهج وغيرها وأشار الوزير إلى أن هناك بالفعل من يرغب في التعلم".

قال د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيهدي المجلس هدية وكشف الوزير عن الهدية قائلا: "إحنا عملنا لكل نائب حساب ببنك المعرفة وسيكون هناك 700 حساب على بنك المعرفة".