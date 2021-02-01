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تعليم

"لو جاتلي كورونا ومروحتش الامتحان تقديراتي هتنقص؟".. عميد هندسة عين شمس يجيب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:29 م
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد إعلان الجداول النهائية للطلاب على أن تبدأ الاختبارات يوم 20 فبراير. 


كما أوضح " خليل" خلال تصريحاته لـ موقع "صدى البلد"، أن الكلية تقبل كافة الأعذار الطبية المقدمة من الطلاب في حالة إصابة أي طالب بفيروس كورونا، على أن تُعقد الاختبارات في موعد آخر بعد موافقة الرعاية الطبية الخاصّة على الأوراق المقدمة. 

وأشار عميد الكلية الى أن الكلية وفرت امتيازات للطلاب في حالة تقديم الأعذار الطبية والتي تتمثل في حصول الطالب علي درجاته وتقديره كاملًا في الدور الثاني من المادة دون أي نقص في الدرجات.

ولفت الدكتور ضياء إلى أن الكلية قد وفرت بنوك الأسئلة للطلاب عبر المنصات التعليمة الإلكترونية الخاصة بالكلية لمساعدة الطلاب في مذاكرة المواد الدراسية.

وأستطرد ، أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا حفاظًا على الطلاب وأعضاء هئية التدريس من انتشار العدوى بينهم.
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