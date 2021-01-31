رئيس جامعة حلوان: حملات تعقيم شاملة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول

اعلنت وزرة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات عن اقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية اجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بأعداد الجدوال و اعلانها للطلاب استعداد لاقامة الامتحانات و سط اجرائات احترازية من فيروس كورونا.





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد، بان الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث يتم تعقيم كافة اللجان و مبانى الامتحانات للاستعداد لاستقبال الطلاب ، كما انه سيتم خلال الامتحانات تعقيم اللجان يوميا.





واضاف انه يحظر على الطلاب دخول اللجامعة دون ارتداء الكمامات ، كما انه سيتم قياس درجات حرارة الطلاب اثناء الدخول للجامعة و داخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.





ونوه الى انه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان و الحرص على التباعد بين الطلاب للحفاظ على المسافة الامنة ، و اشار الى انه يحذر على الطلاب التجمعات سواء قبل الامتحان او بعده حرصا على سلامتهم.





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