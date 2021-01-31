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تعليم

رئيس جامعة حلوان: حملات تعقيم شاملة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأحد 31/يناير/2021 - 08:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت وزرة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات عن اقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية اجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بأعداد الجدوال و اعلانها للطلاب استعداد لاقامة الامتحانات و سط اجرائات احترازية من فيروس كورونا. 

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد، بان الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث يتم تعقيم كافة اللجان و مبانى الامتحانات للاستعداد لاستقبال الطلاب ، كما انه سيتم خلال الامتحانات تعقيم اللجان يوميا. 

واضاف انه يحظر على الطلاب دخول اللجامعة دون ارتداء الكمامات ، كما انه سيتم قياس درجات حرارة الطلاب اثناء الدخول للجامعة و داخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.

ونوه الى انه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان و الحرص على التباعد بين الطلاب للحفاظ على المسافة الامنة ، و اشار الى انه يحذر على الطلاب التجمعات سواء قبل الامتحان او بعده حرصا على سلامتهم.

وأشار إلى أنه فى حال تقديم أى طالب عذر عن الامتحانات بسبب اصابته بكورونا او اى عذر طبى سيتم قبول العذر على الفور، ولن يحسب العذر رسوبا ولن يتم خصم درجات منه وسيحتفظ بتقديره و درجاته.

ونوه الى ان الجامعة حددت ضوابط لقبول الاعذار الطبية و سيتم النظر و الكشف على كل طالب يتقدم بعذر للتأكد من صحة العذر المرسل.
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