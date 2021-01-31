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تعليم

عميد طب حلوان: كمامات ومعقمات على أبواب لجان امتحانات نصف العام

الأحد 31/يناير/2021 - 05:24 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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اسلام خالد

كشف الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان عن الإجراءات الاحتراية المتبعة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول. 


وقال الدكتور ممدوح مهدى خلال تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الكلية مستمرة فى الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على الطلاب خلال فترة تواجداهم داخل الحرم الجامعى من تعقيم وتطهير الاماكن التى يترددون عليها الطلاب الحفاظ على التباعد الاجتماعى ، كما سيتم استخدام الكاشفات الحرارية فى قياس درجات الحرارة قبل دخول الطلاب من البوبات ، كما سيتم تكثيف الاجراءات الاحترازية  بين فترات الامتحانات. 


وأضاف عميد كلية الطب ان الكلية تقوم بتوفير كمامات ومعقمات على أبواب لجان الامتحانات التطهير والتعقيم الطلاب وذلك لزيادة إمان الطلاب والتأكيد على سلامة الطالب قبل الدخول الى لجان الامتحانات.

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وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.
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