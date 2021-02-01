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رياضة

كهربا: نسعى لتخطي الدحيل.. ومواصلة مشوارنا في البطولة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:38 م
كهربا
كهربا
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عبد الحكيم أبو علم
أبدى محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن اعتزازه وفخره بالتواجد ضمن قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وأكد أن المشاركة في كأس العالم للأندية شرف كبير لأي لاعب، خاصة عندما تكون ضمن كتيبه النادي الأهلي العظيم، وهو أمر يدعو لمزيد من الفخر.

وقال: «كل اللاعبين لديهم هدف واضح، وهو الفوز على الدحيل، وتخطي هذا الدور؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي.. لا حديث عن أي شيء سوى مباراة الدحيل.. نعلم جميعا أن الكل يتمنى أن نواجه بايرن ميونيخ في الدور التالي، ولكن بالنسبة لنا كل هذه الأمور مؤجلة تماما، خاصة أن أي حديث بخلاف مباراتنا الأولى أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا».


وأشار كهربا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يقومون بالتحضير لمواجهة فريق الدحيل بشكل جيد جدا من خلال مشاهدة ملخصات مبارياته، بالإضافة إلى قيام كل لاعب بدراسة اللاعب المنافس في مركزه من فريق الدحيل؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباراة، وهناك قناعة لدى لاعبي الأهلي بأن مواجهة الدحيل هي مواجهة أمام فريق قوي للغاية ويمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة.


وأضاف: «ندرك رغبة جماهير الأهلي العظيمة في مواصلة تحقيق البطولات، ونعي أن (جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات) وإذا حققت بطولة مع الأهلي، فمن الطبيعي أن تتطلع إلى إضافة المزيد من البطولات، خاصة أن جماهيرنا تسعى للفوز بكل الألقاب على مختلف الأصعدة».

وأكمل: «أي لاعب يرتدي «تي شيرت» الأهلي يعي تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، وحجم الضغوط والبحث الدائم عن تحقيق البطولات والإنجازات والأرقام القياسية؛ لذلك نقاتل جميعا من أجل حصد البطولات لإسعاد جماهيرنا».

وعن دعم جماهير الأهلي قال كهربا: «ليس جديدا على جماهيرنا الوفية في كل مكان.. تواجدهم في المطار فور الوصول إلى الدوحة، وزحفهم إلى فندق الإقامة،  وهو ما يسعدنا ويحفزنا ويمنحنا المزيد من الدوافع؛ من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات».

واختتم كهربا تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «تفاءلوا خيرا.. الأهلي قادر علي تحقيق كل ما يسعدكم، وسنكون عند حسن ظنكم».
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