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فن

خاص .. أول رد من شقيقة أحمد زكى بعد قرار تأييد الحكم لها بملكية مقتنياته

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:48 م
ايمان عطية شقيقة
ايمان عطية شقيقة احمد زكى
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محمد نحلة
أصدرت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال المحامي محمد حسن الأنور إنه صدر اليوم الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم فرض الحراسة لصالح شقيقات أحمد زكي  على تركة الفنان الراحل يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات، ولم يرتض رامي عز الدين هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف واليوم صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.

وقالت ايمان عطية شقيقة أحمد زكى لـ "صدى البلد" : قمنا برفع دعوى قضائية من أجل الحصور على مقتنيات الفنان أحمد زكى ورغم من صدور حكما لصالحنا الا اننا لا نعرف مقتنياته. 

واضافت ايمان  ان ما تردد بشان مقتنيات احمد زكى هو ان شقيق الفنان الراحل هيثم احمد زكى "رامى بركات" عرض عليه من احد الاشخاص فى الخليج أن يحصل على المقتنيات مقابل مبلغ كبير من المال ولكن لا نعلم مدى صحة هذا الأمر. 

وتابعت : أنى أرغب فى تنفيذ وصية شقيقى قبل موته عندما قال حافظوا على تاريخي". 
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