خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن صرف حافز التطوير للمعلمين

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية، شددت خلاله على سرعة صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي و موجهي رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم للمديريات ان الصوف سيتم من الاعتمادات المدرجة ببند ٣٠/٣ ، حافز تطوير التعليم بموازنة المديرية





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وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات بضرورة موافاتها بالمنصرف الفعلي على البند المذكور وذلك من واقع منظومة

GFMIS بعد انهاء إجراءات الصرف عن الفترة السابقة بالكامل ، تنفيذا لطلب قطاع موازنة الإدارة المحلية يوزارة المالية في هذا الشأن وذلك ليتسنى دراسة تعزيز هذا البند





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صرف حافز معلمي وموجهي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019/2020، بحد أقصى 1000 جنيه شهريا عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020.





وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، كشفت خلاله عن ضوابط صرف هذا الحافز.





حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا للتدريس أو التوجيه في النظام التعليمي الجديد.





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيصرف الحافز لمعلمي رياض الأطفال بنسبة عدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة لقاعة رياض الأطفال شهريا وتقديرها المتوسط 120 حصة شهريا بناءا على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.





ويصرف الحافز لمعلمي الصف الأول الابتدائي بنسبة عدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة داخل الحجرة الدراسية شهريا وتقديرها المتوسط 160 حصة شهريا بناءا على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.





أما عن موجهي رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يصرف الحافز بنسبة الزيارات الصفية التي يؤديها الموجه خلال الشهر الميلادي إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريا ، وتقديرها في المتوسط 40 زيارة شهريا وعلى ألا تقل الزيارة الصفين عن فترة دراسية كاملة (حصتين) بناءا على تقرير الموجه الأول.





أما عن الموجه الأول بالإدارة التعليمية، فقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يشترط تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهريا ربنا يتناسب وطبيعة عمله في النظام التعليمي الجديد ، ويقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد نسبة صرف الحافز بناءا على تقارير الموجه العام.





وبشأن الموجه العام ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط له متابعة أعمال الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية ، بالالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة للنظام التعليمي الجديد ، على ان يقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد صرف نسبة الحافز للموجه العام بناءا على تقرير مدير عام التعليم العام بالمديرية.





ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى جواز الجمع بين الحافز التجريب ، والحافز المخصص لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وذلك بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.