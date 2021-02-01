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رياضة

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:53 م
وادي دجلة
وادي دجلة
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منتصر الرفاعي
نجح مسئولو نادى وادى دجلة فى التعاقد مع محمد سرحان لاعب فريق الأهلى مواليد 2003 فى صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم صفوف الفريق الدجلاوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

محمد سرحان كان من أبرز اللاعبين فى قطاع الناشئين بالأهلي قبل أن يرحل بسبب تعرضه للإصابة، ووُلد سرحان فى 9 فبراير عام 2003، وانضم إلى أكاديمية الأهلي فى سن السابعة، ويتميز سرحان باللعب في أكثر من مركز منها المهاجم الصريح إضافة إلى جناح أيسر، واستطاع تسجيل 11 هدفا مع الفريق في الموسم الماضي وصناعة 7 أهداف أخرى

وكان الأهلي لم يقيد اللاعب بعد تعرضه للإصابة انتظارا لعودته.
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