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حوادث

قرار عاجل من الشهر العقارى بخصوص إلغاء توكيلات البيع للنفس والغير من طرف واحد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:35 م
مصلحة الشهر العقارى
مصلحة الشهر العقارى
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جودت عيد
أصدرت مصلحة الشهر العقارى منشورا تم توزيعه على فروعها في المحافظات.. يسمح بإلغاء توكيل البيع للنفس وللغير من طرف واحد وليس بحضور الطرفين. 

وأجاز المنشور لمن قام بعمل توكيل عام إلغائه منفردا حتى لو كان التوكيل متضمنا عبارة البيع للنفس أو للغير طالما لم يرد على مال معين بالذات وغير متضمن عبارة لا يلغي إلا بحضور الطرفين، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل وفقده الأهلية. 

وقال المحامي محمد حلمي، إن المنشور طوق نجاة للكثير ممن وثقوا بآخرين لم يكونوا محل ثقة وإنهاء لكثير من القضايا المرفوعة أمام المحاكم للمطالبة بإلغاء توكيلاتهم.
قرار عاجل من الشهر العقارى بخصوص إلغاء توكيلات البيع للنفس والغير من طرف واحد
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