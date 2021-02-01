قرار عاجل من الشهر العقارى بخصوص إلغاء توكيلات البيع للنفس والغير من طرف واحد

أصدرت مصلحة الشهر العقارى منشورا تم توزيعه على فروعها في المحافظات.. يسمح بإلغاء توكيل البيع للنفس وللغير من طرف واحد وليس بحضور الطرفين.





وأجاز المنشور لمن قام بعمل توكيل عام إلغائه منفردا حتى لو كان التوكيل متضمنا عبارة البيع للنفس أو للغير طالما لم يرد على مال معين بالذات وغير متضمن عبارة لا يلغي إلا بحضور الطرفين، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل وفقده الأهلية.



