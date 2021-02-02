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أخبار العالم

أطفال بريطانيا في خطر بسبب كورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:14 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حذر المتخصصون من إلغاء العمليات التي تجري لـ الأطفال، بما في ذلك كسر العظام وتوقف التنفس أثناء النوم والخزعات، بسبب انشغال الخدمات الصحية الوطنية في علاج البالغين الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل في بريطانيا إن الأطفال المتأثرين وأسرهم سيجدون أن تأجيل الجراحة المخطط لها "مرهق ومزعزع للاستقرار"، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية انه تقرر تأجيل العمليات الجراحية للأطفال لمدة أكثر من 28 يوما، بسبب انشغال القطاع الطبي بالتعامل مع جائحة كورونا. 

وأكدت المستشفيات البريطانية أنها مجبرة على تأجيل هذه الجراحات لمن هم دون سن الـ 18 عاما، بسبب عدم وجود أماكن في المستشفيات بالوقت الحالي. 

يأتي ذلك وسط محاولات من الحكومة البريطانية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد. 
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