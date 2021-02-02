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أخبار العالم

هجوم محتمل ضد إيران.. إسرائيل: طهران على وشك امتلاك مواد تستخدم في سلاح نووي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:43 م
هجوم اسرائيلي محتمل
هجوم اسرائيلي محتمل ضد إيران.
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قسم الخارجي
قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الثلاثاء، إن 6 أشهر فقط تفصل إيران عن إنتاج ما يكفي من مواد انشطارية تستخدم في السلاح النووي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح شتاينتس، خلال تصريحات صحفية، أن السياسة التى انتهجتها إدارة الرئيس ترامب أضرت بشدة ببرنامج طهران النووى، غير أن فريق الرئيس بايدن أشار إلى أن استراتيجية ترامب قد فشلت، مرجحا أن تكون إيران على بعد أسابيع فقط من امتلاك ما تحتاجه لتطوير قنبلة نووية.

فإن إسرائيل قلقة من نية إدارة بايدن العودة للاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، وهي تعارض الاتفاق منذ فترة طويلة.

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الليلة استعداد إسرائيل لهجوم محتمل ضد إيران.

وقالت قناة ”كان“ العبرية: ”إن نتنياهو ومسؤولين كبار في وزارتي المالية والجيش ناقشوا تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران“.

وطالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية لهذا الهجوم حوالي 3 مليارات شيكل (٩٠٠ مليون دولار)، لكن وزارة المالية الإسرائيلية قالت: "إن هذا المبلغ يمكن توفيره للهجوم، إذا تم التخفيض في ميزانية الدولة بمكان آخر".

وبالأمس، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من الحصول على مواد تستخدم في الأسلحة النووية.

وأكد بلينكن، خلال مقابلة له مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن عدم التزام إيران واستمرارها في خرق الاتفاق النووي يقربها أكثر من امتلاك من السلاح النووي.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لن تقبل ربط قضية المعتقلين الأمريكيين في إيران بالاتفاق النووي والمفاوضات، داعيا طهران إلى الإفراج عن المحتجزين لديها.

وأعرب بلينكن مجددا على استعداد الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي إذا عادت طهران، مؤكدا: "سنأخذ وقتا لتقييم عودة إيران للاتفاق النووي قبل أي خطوة من قبلنا".
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