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سيارات

بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:00 م
بروتون إكسورا
بروتون إكسورا
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كريم عاطف
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الماليزية بروتون فى مصر عن وصول السيارة طراز إكسورا موديل 2020 الجديدة لأول مرة إلى الأسواق المحلية المصرية.

وأوضح الوكيل المحلى لبروتون أن السيارة إكسورا تم طرحها فى الأسواق المحلية بتحسينات جديدة فى الشكل الخارجي والداخلي، وستكون بفئتين فقط هما Executive و Executive plus

وتستمد السيارة اكسورا موديل 2020 قوتها من محرك بنوع Cylinders In-Line 16 Valve DOHC, VVT Turbo 4 ، و سعة 1600cc  تيربو ، يعطى قوة القوة 103 حصان ، اما العزم فياتى 205 نيوتن/متر عند 2000 لفة/دقيقة، بالإضافة إلى ناقل الحركة CVT، وسعة خزان الوقود 55 لتر.

وتتوفر السيارة اكسورا موديل 2020 ، بالعديد من وسائل الامان ، من بينها 2 وسائد هوائية أمامية ، و فرامل مانعة للإنغلاق ABS ، و توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، و حساسات ركن خلفية ، و نظام مانع للسرقة، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESC ، وكاميرا خلفية فى الفئة الثانية.

وتأتى السيارة بجنط 16 بوصة، وإضاءة الفوانيس الأمامية هالوجين، ومرايات جانبية قابلة للضم يدويًا ومزودة بإضاءة للإشارات ، و هوائي زعنفة القرش ، و تزيد التجهيزات الخارجية في الفئة الثانية عن الفئة الأولى، بإضاءة نهارية وفوانيس شبورة خلفية ومرايات جانبية قابلة للضم كهربائيًا، وحليات جانبية سوداء، وسبويلر (جناح) خلفي ، و قضبان سقف سوداء.

و قال أسامة محمود مدير تسويق شركة أوتو جروب القصراوى، وكيل العلامات التجارية بروتون، أسعار طراز إكسورا 2020 الجديد تأتي ب245 الف جنيه لـ Executive  و ب 270 الف جنيه لـ Executive plus .

وأوضح محمود أن السيارة إكسورا مستوردة و صناعة ماليزية 100 % بخبرة لوتس النجليزيه ، و تأتي بضمان 5 سنوات أو 000.150 كم ايهما ينقضى اولا .
بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر
بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر
بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر
بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر
بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر
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