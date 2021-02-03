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رياضة

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أشادت بعض التقارير الصحفية التركية باللاعب المصري مصطفي محمد نجم الزمالك المنضم حديثا لفريق جالطا سراي عقب ظهوره الأول مع الفريق أمس وإحراز هدف الفوز.
وكتبت صحيفة "الصباح" تقرير بعنوان "جالطا سراي يفوز " حيث أشادت بمستوى مصطفي محمد عقب تسجيله لضربة الجزاء التي ضمنت فوز الفريق.

وأضافت الصحيفة ، أن جالطا سراي هو الرابح في النهاية بالتعاقد مع مهاجم شاب وموهوب حيث شبهوه باللاعب راداميل فالكاو نجم الفريق السابق والذي حقق إنجازات كبيره مع الفريق. 

بينما كتبت صحيفة" الحرية " تقرير بعنوان "إضافة " في إشارة بأن مصطفي محمد إضافة للفريق ، حيث أكدت أن المهاجم المصري لم ينتظر كثيرا لإحراز أول أهدافه مع فريقه الجديد.

وأضافت الصحيفة أن مصطفي محمد لديه شخصيه قويه و تمكن من الانسجام سريعا مع الفريق على الرغم من انضمامه منذ ساعات قليلة للفريق.

وأشادت الصحيفة بما قام به أردا توران نجم الفريق من ترحيب حار لمصطفي محمد عقب نشر صوره تجمعهما عبر حسابه بموقع التواصل " إنستجرام ".

بينما كتبت صحيفة "فاناتيك " أن مصطفي محمد استطاع منذ ظهوره الأول مع الفريق من فرض نفسه على التشكيل الأساسي للفريق .

واضافت أن موقف جالطا سراي مميز بوجود بند شراء في عقد اللاعب وهو الأمر الرائع.
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