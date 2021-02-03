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أخبار البلد

الاكتفاء الذاتى من اللحوم..كيف ساهمت إجراءات الزراعة فى زيادة إنتاجها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:25 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير، على أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن وشبه اكتفاء من الأسماك ، أما اللحوم فلدينا 57 % من الاكتفاء الذاتى منها، كذلك نقارب من الاكتفاء من الأسماك ، وذلك بفضل المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة.

وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد "، أن إحياء مشروع " البتلو" أدى الى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات، وتحسين دخول عدد المستفيدين  من هذ المشاريع، والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.

وأوضح "متحدث وزارة الزراعة" أن زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى، ومنشآت الثروة الحيوانية، فضلا عن استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات  البيطرية في  ترقيم  وتسجيل الحيوانات سبب فى زيادة اللحوم وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأشار إلي أن التحصين ضد الأمراض مع حظر ذبح "البتلو" حتى بلوغة السن القانونى للذبح وهو 400 كيلو، لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، ورفع  واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة، من خلال مشروع ملء الفراغات لاستغلال طاقة ومساحات  المزارع الغير مستغلة  بمزارع الإنتاج الحيوانى. 

ونوه إلي أن الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة تعمل على تمويل القروض بـ 5% من مبادرة البنك المركزى، وتوقيع بروتوكولات مع البنوك الوطنية للمشاركة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى مع رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيوانى، إضافة إلي الاستمرار في عملية التحسين الوراثى "التلقيح الصناعى" على مستوى المحافظات. 

وأشاد بدور وزارة الزراعة بدعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى.

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