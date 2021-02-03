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ماذا يحدث للجسم عند تقليل الكربوهيدرات في النظام الغذائي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:17 م
ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند تقليل الكربوهيدرات في النظام الغذائي
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اسماء محمد
يعد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات طريقة سريعة لفقدان الوزن ، ويستخدمه العديد من المشاهير للحفاظ على الوزن، إلا أن له أيضًا عددًا من الآثار الجانبية الضارة.

قدم موقع  برايت سايد ابرز الاضرار التى تحدث عندما تتم المبالغة فى خفض الكربوهيدرات او الامتناع عنها تماما .

1. قد تشعر بالدوار.
يعد التخلص من الكربوهيدرات تمامًا ضغطًا على الجسم. عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات ، لا يستطيع جسمك حرق الجلوكوز للحصول على الطاقة بعد الآن ، وهذا عادة ما يسبب أعراضًا تشبه أعراض الانسحاب ، مثل الغثيان والصداع والتهيج.

2. سيكون من الصعب عليك أن تظل نشطًا.
عندما يتكيف جسمك مع نظام غذائي جديد يتكون من القليل جدًا من الكربوهيدرات ، فإنه يبدأ في حرق الدهون للحصول على الطاقة. نظرًا لأن الدهون  مصدر وقود أبطأ من الجلوكوز ، فسيكون من الصعب عليك الذهاب أثناء التدريبات والأنشطة الأخرى.

3. انها ليست جيدة لقلبك.
أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون القليل من الكربوهيدرات أكثر عرضة للوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب. يوصي الخبراء الطبيون بتجنب الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات ، لأن الكربوهيدرات الصحية تحارب الالتهابات وتساعدنا على تقليل مخاطر التراكم في الأوعية الدموية.

4. قد يتباطأ التمثيل الغذائي الخاص بك.

عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات فجأة ، يمكن أن يسبب الإمساك مؤقتًا . تعمل الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من النشا المقاوم ، مثل الشوفان ، على تسريع عملية التمثيل الغذائي ، مما يساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع.

5. قد تعاني من تقلصات عضلية.
قد يشعر العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خالٍ من الكربوهيدرات بتقلصات عضلية مؤلمة. يؤدي الانخفاض الحاد في الكربوهيدرات إلى فقدان جسمك للمزيد من الشوارد من خلال التبول. نظرًا لأن هذه المعادن ضرورية للاتصال الخلوي ، فقد تؤدي إلى تقلصات عضلية .

6. رائحة أنفاسك كريهة.

قد يلاحظ بعض الناس طعمًا غريبًا في أفواههم وتغيرًا في التنفس خلال أيام من بدء نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات. يحدث هذا لأنه عندما لا يتمكن جسمك من الحصول على الطاقة من الكربوهيدرات ، فإنه يبدأ في تكسير الدهون للحصول على الوقود وتحويل الأحماض الدهنية إلى مواد كيميائية طبيعية تسمى الكيتونات . قد يتسبب ذلك في أن تكون رائحة أنفاسك قوية ويصفها بعض الناس بأنها تشبه مزيل طلاء الأظافر.

 الكربوهيدرات الصحية التي ستفيد صحتك.
الكينوا: هذه البذور المغذية غنية بالكربوهيدرات ، بالإضافة إلى  خفض مستويات السكر في الدم ، يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع.
الحنطة السوداء: الحنطة السوداء مصدر كبير للبروتين والألياف وهي مفيدة بشكل خاص لصحة القلب .
الشعير: إنه مثبط كبير للشهية يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية ، مثل خفض نسبة الكوليسترول في الدم وانخفاض نسبة السكر في الدم.

حليب الشوكولاتة: يمكن أن يساعدك هذا المزيج اللذيذ من الكربوهيدرات الجيدة والبروتين في بناء العضلات ويكون بمثابة مشروب رياضي مثالي.

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