في لمح البصر.. وجبات إفطار سحرية تساعدك على خسارة الوزن

وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، وتعتبر كلمة السر للأشخاص الذين يريدون خسارة وزنهم بطريقة صحية.





وكشف تقرير جديد حسب " timesofindia" ، أن إقران أطعمة الإفطار ببعض الخيارات الصحية الأخرى يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن في لمح البصر. timesofindia"





1- الأفوكادو والسلمون

الأفوكادو غني بالدهون الصحية ومصدر ممتاز للألياف، ويحتوي نصف الأفوكادو فقط على 25 % من القيمة اليومية الموصى بها من الألياف، وجدت دراسة أنه عندما يأكل الناس نصف حبة أفوكادو على الغداء، فإن ذلك يقلل من رغبتهم في تناول الطعام بنسبة 40 % في الساعات الثلاث المقبلة.

كما إن إقران هذا الطعام الغني بالألياف والدهون مع بعض سمك السلمون الغني بالبروتين يجعل وجبة مرضية صحية تجعلك ممتلئًا لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام.









2- الشوفان وزبدة البندق

يُعد الشوفان أحد أكثر خيارات الإفطار المفضلة، يمكن أن يؤدي إضافة ملعقة أو اثنتين من زبدة الجوز إلى الشوفان إلى إبطاء عملية الهضم وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول، كما أن الشوفان غني بالألياف ويضيف زبدة الجوز إليه البروتين والدهون الصحية ويجعلها وجبة مشبعة.



3- الزبادي والتوت