للاستفادة من قيمته الغذائية.. طريقة عمل حساء وسلطة الافوكادو



يمكن أن يكون الأفوكادو بالفعل جزءًا من نظام غذائي فعال لفقدان الوزن إليك العديد من صفات الطعام تعتمد على الافوكادو ويقدمها موقع بولد سكاى الهندى:

طريقة غمل سلطة حمص بالأفوكادو







مكونات:





500 ج من الحمص المسلوق



2 حبة أفوكادو متوسطة النضج ، منزوعة البذور ومقشرة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون



بالإضافة إلى المزيد للتقديم حسب الرغبة

1 ½ ملعقة كبيرة طحينة

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

1 فص ثوم مقشر



ملح وفلفل أسود مطحون طازج

1/8 ملعقة صغيرة كمون

1 - 2 ملعقة كبيرة أوراق كزبرة مفرومة ناعمًا

رقائق الفلفل الأحمر



طريقة تطبيق الوصفة ..



يُخفق الحمص وزيت الزيتون والطحينة وعصير الليمون والثوم في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعمًا.

يتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة ويضاف الكمون والأفوكادو ويخفق المزيج حتى يصبح ناعمًا ودسمًا. يُقدم مع المزيد من زيت الزيتون ، ويُرش بالكزبرة ورقائق الفلفل الأحمر.





2. حساء الدجاج والأفوكادو والليمون







مكونات





500 جرام دجاج بدون عظم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب بصل أخضر مفروم

2 فلفل هالبينو ، منزوع البذور ومفروم

2 فص ثوم مفروم

2 كوب مرق دجاج

2 طماطم ، منزوعة البذور ومقطعة إلى مكعبات

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

1/3 كوب كزبرة مفرومة

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

3 حبات متوسطة الحجم من الأفوكادو ، مقشرة ، منزوعة البذور



طريقة تطبيق الوصفة..



في وعاء سخني 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون على نار متوسطة. بمجرد أن يسخن ، يضاف البصل الأخضر والهلابينو ويقلى حتى ينضج (دقيقتان) ويضاف الثوم خلال آخر 30 ثانية من التشويح





نضيف مرق الدجاج والطماطم والكمون وتتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة ويضاف صدور الدجاج.





يُغلى المزيج على نار متوسطة عالية. خففي الحرارة إلى متوسطة ، غطيها بغطاء واتركيها تنضج مع التحريك من حين لآخر (15 دقيقة).





خففي الموقد للتسخين ، ارفعي الدجاج من المقلاة واتركيها ترتاح لمدة 5 دقائق ثم قطعيها.





أضيفي عصير الكزبرة والليمون.







أضيفى الأفوكادو إلى الحساء قبل التقديم مباشرة.