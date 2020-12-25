بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط

هناك مبادئ غذائية عامة يجب اتباعها للحفاظ على صحة قلب قوية ، لكن تشير الأبحاث إلى أن بعض العناصر لها تأثيرات على خفض ضغط الدم.





ثبت أن تناول حساء السبانخ يقلل من ارتفاع ضغط الدم ويعزى التأثير إلى المحتوى العالي من النترات في السبانخ.





ووفقا لموقع "express"، النترات هي مركبات طبيعية ثبت أنها تساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم.





في دراسة أجريت على 27 شخصًا ، فإن أولئك الذين تناولوا 16.9 أوقية (500 مل) من حساء السبانخ عالي النترات يوميًا لمدة سبعة أيام قد تعرضوا لانخفاضات في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا حساء الهليون