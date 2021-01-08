أضرار شوربة الكرنب للتخسيس.. أبرزها الانتفاخ

في النظام الغذائي امر فعالة للغاية في إنقاص الوزن، إلا ان هناك أضرار لها يمكن تجنبها عبر تناول عناصر غذائية اخرى مع حساء الكرنب لمدة سبعة أيام، من خلال تنالل بعض الفاكهة والخضروات ولحم البقر والدجاج والأرز البني، وفقًا لجدول زمني محدد.





يقول مؤيدو النظام الغذائي إن شوربة الكرنب طريقة جيدة لفقدان بضعة أرطال من وزنك بسرعة. قد تفقد وزنًا في هذا النظام الغذائي؛ لأنه يحد من تناول السعرات الحرارية بشكل كبير. ولكن من أضرار شوربة الكرنب والتي لا يمكن إنكارها، انه لن تفقد الدهون فقط. فمن المحتمل أن أي وزن تفقده عبارة عن مزيج من المياه والدهون، وقد يشمل العضلات أيضًا.





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وتتمثل أضرار شوربة الكرنب، نظرًا لأن النظام الغذائي تناول شوربة الكرنب، قد يحتوي على كميات ضئيلة من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والفيتامينات والمعادن، فيجب عدم الاستمرار فيه لأكثر من أسبوع في كل مرة.





وهناك عيوب أخرى للنظام الغذائي وأضرار شوربة الكرنب. فوفقًا وصفة حساء الكرنب ، يمكن أن يكون النظام الغذائي غنيًا بالصوديوم. كما يمكن أن تتسبب الكميات الكبيرة من الكرنب في جعلك أكثر عرضة لانتفاخ البطن.





ونظرًا لعدم حصولك على التغذية السليمة، فقد تشعر بالضعف أو التعب أثناء اتباع هذا النظام الغذائي، وهي احد أضرار شوربة الكرنب والتي لا يمكن إنكارها، حيث انه فور التوقف عنها، فمن السهل استعادة أي وزن فقدته.



