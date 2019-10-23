طريقة عمل شوربة الكرنب للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الكرنب بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سفرة.
مقادير شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت:
كرنب
بطاطس
مرقة
كزبرة خضراء
شبت كمون
بهارات
لحم مفروم
بصل ثوم
ملح – فلفل زيت
طريقة تحضير شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت:
* قطعي البصل قطع صغيرة نسبيا ومعها فصوص الثوم ومكعبات المرقة ضعيهم في حلة بها قليل من الزيت
* ابشري البطاطس وقطعي الكرنب ثم اضيفيه الى الحلة مع الكمون والبهارات
* شكلي اللحم المفروم على هيئة كرات صغيرة جدا واضيفيها الى الشوربة واتركيها حتى تنضج ثم قدميها