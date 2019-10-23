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طريقة عمل شوربة الكرنب للشيف شربيني

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:13 ص
طريقة عمل شوربة الكرنب
طريقة عمل شوربة الكرنب للشيف شربيني
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل شوربة الكرنب بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سفرة.

مقادير شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت:

كرنب 
بطاطس 
مرقة 
كزبرة خضراء 
شبت كمون 
بهارات 
لحم مفروم 
بصل ثوم 
ملح – فلفل زيت 

طريقة تحضير شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت:

* قطعي البصل قطع صغيرة نسبيا ومعها فصوص الثوم ومكعبات المرقة ضعيهم في حلة بها قليل من الزيت
* ابشري البطاطس وقطعي الكرنب ثم اضيفيه الى الحلة مع الكمون والبهارات
* شكلي اللحم المفروم على هيئة كرات صغيرة جدا واضيفيها الى الشوربة واتركيها حتى تنضج ثم قدميها
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