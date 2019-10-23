طريقة عمل شوربة الكرنب للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الكرنب بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سفرة.





مقادير شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت:





كرنب

بطاطس

مرقة

كزبرة خضراء

شبت كمون

بهارات

لحم مفروم

بصل ثوم

ملح – فلفل زيت





طريقة تحضير شوربة الكرنب مع الكزبرة والشبت:





* قطعي البصل قطع صغيرة نسبيا ومعها فصوص الثوم ومكعبات المرقة ضعيهم في حلة بها قليل من الزيت

* ابشري البطاطس وقطعي الكرنب ثم اضيفيه الى الحلة مع الكمون والبهارات