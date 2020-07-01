لحرق أسرع للدهون.. ريجيم شوربة الكرنب

فوائد عديدة لـ شوربة الكرنب تساهم في رشاقتك، فهى تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون ومنحك الشبع لفترة أطول لغناها بكم كبير من الألياف.
ويمكنك اتباع ريجيم شوربة الكرنب لتحويل الجسم إلى ماكينة حرق دهون فى 7 أيام.
الإفطار الساعة الثامنة صباحا :
قطعة من الجبن القريش + 1 توست سن
أو
3 قطع جبن لايت + 1 توست سن
بعد ساعتين
كوب من بذور الكتان
الساعة الرابعه عصرا..
أو
طبق من شوربة الكرنب + شريحتان من البانيه المشوى + طبق سلاطة خضراء
أو
طبق شوربة كرنب + 3 أصابع كفتة مشوية أو كبدة مشوية + طبق سلاطة خضراء
بعد ساعتين ..
كوب من بذور الكتان
العشاء
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى