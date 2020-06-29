نسف الكرش والأرداف في لمح البصر.. إليك الطريقة

مشروب القرفة والعسل

مكونات:

• 250 مل من الماء

يغلى الماء في مقلاة ويُضاف القرفة ويغلى لمدة 2-3 دقائق إضافية ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركيها تبرد وأضيفي العسل.

وتناولى نصف كوب قبل النوم.





مشروب الروزمارى والليمون







مكونات المشروب :

لتر من الماء.

قشور 3 ثمرات من الليمون

ملعقة من الروزمارى



ملعقة من القرفة



ملعقة من بذور الكتان







الطريقة لتحضير المشروب :

فى وعاء على النار أضيفى المكونات وأتركيهم ليغلوا حوالى 5 دقائق.

يمكنك إزالة اٌناء من النار وتركه جانبا ليهدأ ثم تصفيته وتناول كوب إلى كوبين قبل الوجبة الرئيسية بحوالى نصف ساعة.