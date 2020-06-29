نسف الكرش والأرداف في لمح البصر.. إليك الطريقة

فى لمح البصر يمكنك حرق الدهون بوصفات سهلة وسريعه تساعد على تعزيز الأيض وفى الوقت نفسه تحول الجسم لمكينة لحرق الدهون يمكنك تطبيق تلك المشروبات مع نظام غذائى معتدل لإنقاص الوزن يقدمه موقع بولد سكاى الهندي.
مشروب القرفة والعسل
مكونات:• ملعقتان كبيرتان من العسل
• 1 ملعقة صغيرة قرفة
• 250 مل من الماء
يغلى الماء في مقلاة ويُضاف القرفة ويغلى لمدة 2-3 دقائق إضافية ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركيها تبرد وأضيفي العسل.
وتناولى نصف كوب قبل النوم.
مشروب الروزمارى والليمون
مكونات المشروب :
لتر من الماء.
قشور 3 ثمرات من الليمون
ملعقة من الروزمارى
ملعقة من القرفة
ملعقة من بذور الكتان
الطريقة لتحضير المشروب :
فى وعاء على النار أضيفى المكونات وأتركيهم ليغلوا حوالى 5 دقائق.
يمكنك إزالة اٌناء من النار وتركه جانبا ليهدأ ثم تصفيته وتناول كوب إلى كوبين قبل الوجبة الرئيسية بحوالى نصف ساعة.