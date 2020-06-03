وداعا للكرش.. وصفة مذهلة لتحويل جسمك إلى ماكينة حرق للدهون

هل تبحثين عن وصفة سريعة للتخلص من الوزن الزائد تحول جسم إلى ماكينة حرق دهون يمكنك الإعتماد على تناول المشروب التالى؛ فهو يساعد على الحصول على قوام رشيق وتحويل جسمك لماكينة ل حرق الدهون إليك مكونات المشروب طريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى









مكونات المشروب :

لتر من الماء.

قشور 3 ثمرات من الليمون

ملعقة من الروزمارى



ملعقة من القرفة



ملعقة من بذور الكتان







الطريقة لتحضير المشروب :

فى وعاء على النار أضيفى لتر من الماء ثم أضيفى الروزمارى والقرفة وبذور الكتان وأتركيهم ليغلوا حوالى 5 دقائق



يمكنك إزالة اٌناء من النار وتركه جانبا ليهدأ ثم تصفيته وتناول كوب إلى كوبين قبل الوجبة الرئيسية بحوالى نصف ساعة

