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مرأة

بدون رجيمات قاسية.. رجيم مذهل لحرق الدهون

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:03 م
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
يمكنك برجيم صحى وغير قاسى التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون التى تراكمت خلال فترة رمضان والعيد إليك رجيم مذهل للتخلص من الوزن الزائد بسرعة غير متوقعه يقدمه موقع برايت سايد لا تترددى فى البدء من الآن فى تطبيقه ..

اليوم الأول والثانى

الإفطار اليومى :

بيضة مسلوقة  + طبق سلطة

بعد ساعه ..

كوب قرفة بالجنزبيل

الغذاء:

علبة تونة بدون زيت  + نصف رغيف بلدى

العشاء:

3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف بلدى

اليوم الثالث والرابع والخامس

الإفطار:

قطعة جبن قريش + ربع رغيف عيش بلدى

بعد ساعه ..كوب جنزبيل بالليمون

الغداء ..

طبق شوربة كرنب + شريحة لحم مشوى أو صدر دجاجة مشوية + طبق سلطة خضراء

العشاء ..

كوب زبادى

اليوم السادس والسابع ..

الأفطار ..

كوب شاى باللبن + 2 بسكويت ديجستيف

الغداء ..

كوب شوربة خضار + 2 شريحة لحم دجاج + طبق سلطة

العشاء ..

كوب زبادى
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