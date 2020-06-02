بدون رجيمات قاسية .. مشروب مذهل لحرق الدهون

هل تريدين حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد إليك مشروب سريع يساعد على تحويل الجسم ماكينة حرق دهون بسرعه غير متوقعه لإصلاح ما أفسدته عزومات رمضان إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
ملعقة من الجنزبيل
ملعقة من مسحوق القرفة.
الطريقة:
يمكن تناول المشروب بعد الوجبات الرئيسية فهو يساعد على حرق الدهون بسرعه غير متوقعه وتعزيز الأيض
المكونات:
ملعقة من الجنزبيل
ملعقة من مسحوق القرفة.
5 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.
ليتر من الماء.
ليتر من الماء.
ثمرة فجل
الطريقة:
فى وعاء ضعى البقدونس وقومى بغليه لمدة 5 دقائق ثم تصفيته
فى وعاء اخر أضيفى القرفة والجنزبيل وقومى بغليهم وتصفيتهمفى الخلاط الكهربائى أضيفى الفجل وأضيفى إليه المكونات السابقة وقومى بمزج المكونات جيدا
يمكن تناول المشروب بعد الوجبات الرئيسية فهو يساعد على حرق الدهون بسرعه غير متوقعه وتعزيز الأيض