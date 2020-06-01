يحول جسمك لمكينة حرق.. ريجيم لإصلاح ما أفسدته حلويات العيد

يعد حرق الدهون بعد تناول الأطعمه الدسمة والحلويات خلال رمضان وعيد الفطر مهمه صعبة يمكن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة التى أكتسبتينها من خلال إتباع الرجيم التالى فهو يساعد على حرق الدهون الزائدة وإنقاص الوزن أسرع وتعتمد خطة الرجيم على تناول كم كبير من الألياف التى تساعد على منحك الشعور بالشبع لفترة أطول إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:
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وتعد خطة الرجيم كالتالى :
الإفطار يمكنك الأختيار من الآتى ..
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
أو
بيضة مسلوقة + 1 توست سن
أو 2 شريحة نستو لايت + 1 توست سن
بين الإفطار والغداء ..
كوب من بذر الكتان
الغداء يمكنك الإختيار من الآتى ..
طبق شوربة كرنب حارقة للدهون+2 شريحة لحم مشوى +طبق سلطة
أو
سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز
أو
علبة تونه + نصف رغيف بلدى + طبق سلاطة
بعد ساعه..
كوب من الجنزبيل بالليمون
العشاء ..
كوب زبادى + 2 ثمرة فاكهة
بعد ساعة
تناولى كوب من مغلى القرفة بالجنزبيل لحرق أسرع للدهون وهضم أفضل.