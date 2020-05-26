بعد العيد.. أسرع وصفة للتخلص من الكرش

هل زاد وزنك كثيرا خلال رمضان واكتسبت الكثير من الكيلوجرامات الزائدة وتريدين التخلص من وزنك الزائد والدهون التي تراكمت خاصة حول الخصر؟ إليك مشروب مذهل لحرق الدهون والتخلص من الكرش يقدمه موقع "برايت سايد":
مكونات المشروب :
خيارة واحدة
ملعقة من عصير الليمون
ملعقة كبيرة من الجنزبيل
حفنة من الكزبرة
ملعقتين كبيرتين من عصير الصبار
كوب من الماء.
طريقة تحضير المشروب :
-يمزج الخيار وعصير ليمون وملعقة الزنجبيل المبشور و عصير الصبار ويضاف الماء ليتجانسوا تماما
-يصب المشروب ويتم تناوله مرتين في اليوم.
-على الجانب الأخر إذا كنت تهدفين إلى إنقاص الوزن والحصول على بطن مسطح تعزز تلك المكونات عملية التمثيل الغذائي للجسم وتساعد على فقدان الوزن.