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مرأة

عادات شائعة توقف التخلص من الدهون وحيلة سريعة تحول جسمك لـ ماكينة حرق

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:33 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
عادات صباحية تقومين بها صباحا تسبب زيادة الوزن لديكِ إليكِ أبرز تلك العادات التي يجب عليكِ التوقف عن اتباعها لحرق أسرع للدهون وحيل ورجيم سريعه لتحويل جسمك لمكينة حرق دهون وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى.

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1.  عدم شرب كمية كافية من الماء في الصباح .. شرب الماء الدافئ في الصباح سيساعد في تطهير نظامك ويزيد من عملية الأيض

. 2. تناول الأطعمة المصنعة .. تزيد هذه الأطعمة من الجوع والكوليسترول  وتؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام

3. تخطي الإفطار ..يعد تخطي وجبة الإفطار خطأً آخر في الصباح، فهو يفسد عملية الأيض ويبطئ عملية حرق الدهون في الجسم. 

4. الانتظار لفترة طويلة لتناول وجبة الإفطار ..حيث يحتاج الجسم إلى الطاقة لتنشيط وظائفه، أيضًا

إليك مشروب يحول جسمك لمكينة حرق دهون


مكونات المشروب:

ملعقة من بذور الشيا 
 2 ملعقة شاي عصير ليمون 
 ملعقتان صغيرتان العسل 
 
طريقة تطبيق المشروب:

فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر.

يمكن لتلك الوصفة أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا.

يجب عليك أيضا القيام بممارسة تمارين البطن وتناول الطعام الصحي كل يوم.

يساعد مزيج بذور الشيا وعصير الليمون والعسل على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.

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