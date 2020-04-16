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عادات صباحية تسبب زيادة الوزن.. و3 حيل مذهلة تحول جسمك لماكينة حرق دهون

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:00 م
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
أسباب غير متوقعه لانخفاض معدل حرق الدهون
تجنبيها ..عادات صباحية تقومين بها تبطىء معدل حرق الدهون
حيل سريعه ورجيم لتحويل جسمك لمكينة حرق دهون

هناك عادات صباحية تقومين بها صباحا تسبب زيادة الوزن لديكِ، وإليكِ أبرز تلك العادات التي يجب عليكِ التوقف عن اتباعها لحرق أسرع للدهون وحيل ورجيم سريعه لتحويل جسمك لمكينة حرق دهون وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى.

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1.  عدم شرب كمية كافية من الماء في الصباح

لتعزيز إنقاص وزنك، من أفضل الطرق وأسهلها بدء يومك بكأس أو كوبين من الماء الدافئ.

إن شرب الماء الدافئ في الصباح سيساعد في تطهير نظامك ويزيد من عملية الأيض، كما سيساعد في تقليل شهيتك، وبالتالي، ابدئي يومك مع كوب من الماء الدافئ والبقاء رطبة طوال اليوم لتعزيز فقدان الوزن بشكل أسرع ومحاربة الكوليسترول

. 2. تناول الأطعمة المصنعة

استهلاك الأطعمة المصنعة للإفطار من أكثر الأخطاء شيوعًا التي  يقوم  بها الكثير  من الأفراد  عندما يقومون بتناولها بكميات زائدة، حيث تزيد هذه الأطعمة من الجوع والكوليسترول  وتؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، بدلًا من ذلك، احصلي على بدائل صحية مثل الفواكه ودقيق الشوفان والمكسرات. 

3. تخطي الإفطار

الإفطار أهم وجبة في اليوم،  يعزز مستويات الطاقة لديكِ، مما يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز.

ويعد تخطي وجبة الإفطار خطأً آخر في الصباح، فهو يفسد عملية الأيض ويبطئ عملية حرق الدهون في الجسم. 

4. الانتظار لفترة طويلة لتناول وجبة الإفطار

قد يؤدي الانتظار لفترة طويلة لتناول وجبة الإفطار إلى زيادة الوزن، حيث يحتاج الجسم إلى الطاقة لتنشيط وظائفه، أيضًا، تشعر معدتك بأنها فارغة وتزيد من إنتاج العصائر الحمضية استجابة لذلك، مما قد يؤدي إلى التهاب وأعراض التهاب المعدة.

رجيم صحى لحرق الدهون

على الجانب الاخر بجانب تلك العادات إليك ريجيم صحى لحرق الدهون أثناء الحجر المنزلى


الإفطار


قطعة جبن قريش+ 1 توست سن

سناك

ثمرة فاكهة

الغداء

الاختيار بين الوجبات التالية:

علبة تونه + رغيف سن 

شريحتان من صدور الدجاج المشوية مضافا إليها القرفة والزنجبيل + طبق خضار سوتيه مضافا إليه الزنجبيل  + 3 ملاعق أرز.

+طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + شريحتان من لحم الفيليه المشوى

طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + 2 شريحة فيليه مشوى + طبق صغير أرز

العشاء

ثمرة فاكهة + بيضة مسلوقة 

بين الوجبات يمكنك تناول اعشاب مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتان فهى تحول جسمك لمكينة حرق دهون


حيل تحول جسمك لمكينة حرق دهون

بجانب العادات السابقة التى يجب التوقف عنها فورا إليك 3 حيل سريعه تحول جسمك لمكينة حرق دهون يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


مكونات المشروب:

ملعقة من بذور الشيا
 2 ملعقة شاي عصير ليمون
 ملعقتان صغيرتان العسل
 
طريقة تطبيق المشروب:

فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر.

يمكن لتلك الوصفة أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا.

يجب عليك أيضا القيام بممارسة تمارين البطن وتناول الطعام الصحي كل يوم.

يساعد مزيج بذور الشيا وعصير الليمون والعسل على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.

مشروب الليمون والجنزبيل

مكونات المشروب: 

شريحتان ليمون بالقشر
كوب ماء مغلي
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ربع ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة كمون مطحون

طريقة استخدام مشروب حارق للدهون:

توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي
غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.
لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.
ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.

مشروب بيكربونات صودا وماء جوز الهند

كل ما تحتاجين لإعدادها:

- ربع ملعقة طعام من بيكربونات الصودا
- ربع ملعقة طعام من ملح البحر
- نصف كوب من عصير الليمون
- ربع كوب من العسل الطبيعي
- و5 أكواب من ماء جوز الهند

وبعد ذلك ابدئي القيام بهذه الخطوات:

فى وعاء على النار ضعى ماء جوز الهند وباقى المكونات واتركيها لتغلي لدقائق ثم تناولى كوبا من المشروب أو كوبين على مدار اليوم.

يساعد هذا المشروب على الحرق بسرعة لن تتوقعيها 
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