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مرأة

قبل العيد.. مشروب مذهل لنسف البطن والأرداف

الخميس 21/مايو/2020 - 07:06 ص
انقاص الوزن
انقاص الوزن
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لمياء الياسين

بعد اكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة طوال شهر رمضان هل تريدين التخلص من الوزن الزائد يمكنك اللجوء إلى المشروبات التالية لحرق أسرع للدهون وإنقاص الوزن إليك أبرز تلك المشروبات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

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مشروب التفاح والكرفس

مكونات المشروب:

1 ثمرة من الكرفس

1 ثمرة من التفاح الأخضر

ملعقة من القرفة

ملعقة من الروزمارى

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون.

مشروب خل التفاح وبذور الكتان

مكونات المشروب

ملعقة من خل التفاخ
ثمرة تفاح
ملعقة كبيرة من بذور الكتان

كيفية التحضير للمشروب

فى وعاء يقطع التفاح ويوضع خل التفاح  ثم يوضع داخل الخلاط ويضاف مغلى بذور الكتان ويتم مزجهم جيدا ثم يصب المشروب  داخل كوب ث ويمكنك تناول كوب من هذا المشروب يوميا لمدة 30 يوما بدءا من اليوم وستدهشين بالنتيجة


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