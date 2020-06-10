بـ 4 مكونات من مطبخك.. وصفة مذهلة لـ نسف الكرش

مكونات المشروب :

في الخلاط الكهربائي ابدأي فى إضافة كافة المكونات وسحقهم لمدة 3 دقائق أو إلى أن تحصلي على مزيج متجانس تماما .







استمرى فى الخفق واحتفظي بهذا المشروب فى زجاجة فى الثلاجة.





تناولى كوبا من المشروب التالى مرة إلى مرتين فى اليوم لمدة 3 أسابيع مع اتباع نظام غذائى معتدل وممارسة الرياضة نصف ساعه يوميا، وستدهشين بالنتيجة وبدء نسف الكرش بسرعه غير متوقعة.

