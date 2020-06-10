بـ 4 مكونات من مطبخك.. وصفة مذهلة لـ نسف الكرش

فقدان الوزن ونسف الكرش مهمه ليسة صعبة، حيث يمكن التخلص منه بسهولة ومن السموم فى الجسم بمشروب سريع لـ حرق الدهون ويسمح لك بالتخلص من دهون الكرش والأرداف التى تراكمت طوال الفترة الماضية إليك مكونات المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
3 حبات من الليمون
ثمرة من الفجل
ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة من الزنجبيل المبشورة
طريقة التحضير:
مكونات المشروب :
3 حبات من الليمون
ثمرة من الفجل
ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة من الزنجبيل المبشورة
طريقة التحضير:
في الخلاط الكهربائي ابدأي فى إضافة كافة المكونات وسحقهم لمدة 3 دقائق أو إلى أن تحصلي على مزيج متجانس تماما .
استمرى فى الخفق واحتفظي بهذا المشروب فى زجاجة فى الثلاجة.
تناولى كوبا من المشروب التالى مرة إلى مرتين فى اليوم لمدة 3 أسابيع مع اتباع نظام غذائى معتدل وممارسة الرياضة نصف ساعه يوميا، وستدهشين بالنتيجة وبدء نسف الكرش بسرعه غير متوقعة.