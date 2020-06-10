بدون ريجيم قاس .. أسرع وصفة لحرق الدهون ونسف الكرش

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اليوم الأول والثانى
الإفطار اليومى:
كوب شاى بلبن بدون سكر + 3 قطع بسكويت دايجستيف
بعد ساعة ..
كوب من الجنزبيل
الغذاء:
2 شريحة لحم مشوى + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء
العشاء:
3 ملاعق فول باللمون + ربع رغيف توست سن
اليوم الثالث والرابع والخامس
الإفطار:
2 قطعه جبن لايت + ربع رغيف عيش بلدى
بعد ساعه ..
كوب جنزبيل
الغداء ..
طبق شوربة خضار + شريحتان من لحم الدجاج المشوى + طبق سلطة خضراء
العشاء ..
ثمرة برتقال أو كيوى
اليوم السادس والسابع ..
الأفطار ..
بيضة مسلوقةى +1 توست سن
الغداء ..
كوب شوربة خضار + 2 شريحة لحم مشوى + 3 ملاعق أرز
العشاء ..
كوب زبادى
بين الوجبات يمكنك تناول مشروب الجنزبيل أو القرفة أو بذور الكتان