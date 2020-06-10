بدون ريجيم قاس .. أسرع وصفة لحرق الدهون ونسف الكرش

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اليوم الأول والثانى







الإفطار اليومى:

كوب شاى بلبن بدون سكر + 3 قطع بسكويت دايجستيف







بعد ساعة ..





كوب من الجنزبيل







الغذاء:

2 شريحة لحم مشوى + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء



العشاء:

3 ملاعق فول باللمون + ربع رغيف توست سن







اليوم الثالث والرابع والخامس







الإفطار:





2 قطعه جبن لايت + ربع رغيف عيش بلدى







بعد ساعه ..







كوب جنزبيل







الغداء ..





طبق شوربة خضار + شريحتان من لحم الدجاج المشوى + طبق سلطة خضراء







العشاء ..





ثمرة برتقال أو كيوى







اليوم السادس والسابع ..





الأفطار ..





بيضة مسلوقةى +1 توست سن







الغداء ..





كوب شوربة خضار + 2 شريحة لحم مشوى + 3 ملاعق أرز







العشاء ..





كوب زبادى







بين الوجبات يمكنك تناول مشروب الجنزبيل أو القرفة أو بذور الكتان