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مرأة

بدون ريجيم قاس .. أسرع وصفة لحرق الدهون ونسف الكرش

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:01 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين

بدون ريجيمات قاسية يمكنك التخلص من الكرش والوزن الزائد وحرق الدهون وتعزيز الأيض بريجيم سهل وبسيط  يقدمه موقع برايت سايد لا تترددى فى البدء من الآن فى تطبيقه.


اليوم الأول والثانى

الإفطار اليومى:
كوب شاى بلبن بدون سكر + 3 قطع بسكويت دايجستيف

بعد ساعة ..

كوب من الجنزبيل

الغذاء:

2 شريحة لحم مشوى + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء

العشاء:

3 ملاعق فول باللمون + ربع رغيف توست سن

اليوم الثالث والرابع والخامس

الإفطار:

2 قطعه جبن لايت + ربع رغيف عيش بلدى

بعد ساعه ..

كوب جنزبيل

الغداء ..

طبق شوربة خضار + شريحتان من لحم الدجاج المشوى + طبق سلطة خضراء

العشاء ..

ثمرة برتقال أو كيوى

اليوم السادس والسابع ..

الأفطار ..

بيضة مسلوقةى +1 توست سن

الغداء ..

كوب شوربة خضار + 2 شريحة لحم مشوى + 3 ملاعق أرز

العشاء ..

كوب زبادى

بين الوجبات يمكنك تناول مشروب الجنزبيل أو القرفة أو بذور الكتان
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