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مرأة

مزيج من الليمون والشاى الأخضر.. كوب من هذا المشروب يحول جسمك لماكينة حرق دهون

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:40 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
هل تريدين تنحيف الجسم بمشروبات سريعة تساعد على تحسين عملية الأيض وحرق الدهون بسرعة غير متوقعة والحصول على قوام مثالى؟ إليكِ مشروب أعشاب طبيعى يساعد على تقوية المناعة وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.




مكونات مشروب حرق الدهون:

    لتر من الماء.
    ثمرة من عصير الليمون.
    ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر. 
    ملعقة من الزنجبيل الطازج.
    حفنة من النعناع الأخضر.
    كمية  من قشور الرمان.


طريقة مشروب حرق الدهون:
    فى وعاء على النار متوسطة قومى بغلى المكونات لمدة 5 دقائق ثم قومى بتصفيتها وتركها جانبا لمدة ساعه
    قومى بتصفية المشروب وتناول كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم
    يشرب كوب من الخليط بعد تناول الوجبات الأساسية الثلاثة.
   يساعد ذلك المشروب على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة وتعزيز الأيض

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