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مرأة

الكرفس.. خضار مهمل يساعد في حرق الدهون بسرعة

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:11 ص
دهون
دهون
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لمياء الياسين
يعد الكرفس من الخضراوات الورقية المهملة على الرغم من فوائده الغذائية وتعد أبرزها قدرته الهائلة على حرق الدهون إلى رجيم الكرفس لوزن صحة وتعزيز الأيض بدون رجيمات قاسية  يقدمه موقع برايت سايد لا تترددى فى البدء من الآن فى تطبيقه ..


اليوم الأول والثانى

الإفطار اليومى :

جبنه بيضاء لايت  + 1توست سن

بعد ساعه ..

كوب من الكرفس بالليمون والجنزبيل

الغذاء:

شوربة الكرنب الحارقة بالكرفس والجنزبيل  + شريحة لحم أو دجاج مشوى

العشاء:

علبة زبادى لايت +ثمرة فاكهة

اليوم الثالث والرابع والخامس

الإفطار:

فول بالليمون+ ربع رغيف عيش بلدى

بعد ساعه ..كوب كرفس بالجنزبيل

الغداء ..

طبق شوربة كرنب + شريحة لحم مشوى أو صدر دجاجة مشوية + طبق سلطة خضراء

العشاء ..

ثمرتين كيوى

اليوم السادس والسابع ..

الأفطار ..
طبق شوفان باللبن خالى الدسم

الغداء ..

كوب شوربة كرفس وبروكلى  + 2 شريحة لحم دجاج + طبق سلطة

العشاء ..

ثمرة فاكهة

بين الوجبات يمكنك تناول مشروب الكرفس بالجنزبيل
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