طريقة عمل شوربة الكرفس لحرق الدهون

بعد انتهاء شهر رمضان وطول فترة المكوث في الحجر المنزلي، يعاني الكثير من زيادة الوزن، ويرغبن في تطبيق دايت سريع لخسارة الوزن وحرق الدهون ، يعتمد على تقليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ومن أفضل أنواع الشوربة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي لخسارة الوزن هي شوربة الكرفس لحرق الدهون.



مكونات شوربة الكرفس لحرق الدهون

4 كوب مذاب به مرق خضار

2 عود من البصل الأخضر المفروم

كوب كرنب مفروم

كوب كرفس مفروم 4 كوب مذاب به مرق خضار2 عود من البصل الأخضر المفرومكوب كرنب مفرومكوب كرفس مفروم

ثمرة طماطم مقشرة ومفرومة

ملح و فلفل أسود

2 ملعقة زيت الزيتون