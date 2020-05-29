طريقة عمل شوربة الكرفس لحرق الدهون

بعد انتهاء شهر رمضان وطول فترة المكوث في الحجر المنزلي، يعاني الكثير من زيادة الوزن، ويرغبن في تطبيق دايت سريع لخسارة الوزن وحرق الدهون ، يعتمد على تقليل السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ومن أفضل أنواع الشوربة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي لخسارة الوزن هي شوربة الكرفس لحرق الدهون.
مكونات شوربة الكرفس لحرق الدهون
4 كوب مذاب به مرق خضار
2 عود من البصل الأخضر المفروم
كوب كرنب مفروم
كوب كرفس مفروم
ثمرة طماطم مقشرة ومفرومة
ملح و فلفل أسود
2 ملعقة زيت الزيتون
ملح و فلفل أسود
2 ملعقة زيت الزيتون
طريقة عمل شوربة الكرفس :
سخني الزيت في قدر على نار متوسطة
أضيفي البصل الأخضر وقلبي لمدة 3 دقائق
أضيفي الكرفس وقلبي لمدة 5 دقائق
أضيفي الكرنب والطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبي
أضيفي المرق واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تنضج
اهرسي الشوربة بمحضرة الطعام وأعيدي تسخينها وقدميها ساخنة.