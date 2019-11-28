تناولى الكرفس يوميا لمدة أسبوع فقط.. وتعرفي على النتائج

فوائد صحية غير متوقعه لتناول الكرفس الطازج يوميا وإضافته لنظامك الغذائى فهو يحتوي على الكثير من الخصائص المدهشة لصحتك والتي يمكن أن تحدث في فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى أسبوع أو حتى على الفور. إليك ابرز تلك الفوائد وفقا لموقع Bright Side
يتكون الكرفس أساسًا من الماء ومع ذلك فهو غني بفيتامين K والعديد من المعادن كما يحتوى على الفلافونويدات
ويعد الكرفس غني بالألياف التى تمنع الإمساك وتساعد الانزيمات على تحطيم العناصر الغذائية وامتصاصها في مجرى الدم.
يتكون الكرفس أساسًا من الماء ومع ذلك فهو غني بفيتامين K والعديد من المعادن كما يحتوى على الفلافونويدات
ويعد الكرفس غني بالألياف التى تمنع الإمساك وتساعد الانزيمات على تحطيم العناصر الغذائية وامتصاصها في مجرى الدم.
يحتوي الكرفس على خصائص مضادة للكوليسترول والتي تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم عن طريق "تنظيف" مستويات الكوليسترول لديك بشكل أساسي.