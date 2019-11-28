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مرأة

احذر.. الصداع والأنفلونزا مؤشرات لمرض كارثي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:30 م
الألم
الألم
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لمياء الياسين
بعد موت فتاة تدعى ماكينه كارتر والتى بلغت من العمر 20 عاما بعد قهرها لمرض سرطان الجلد من الدرجة الأولى بسبب التشخيص الخاطىء للمرض بعد عودته مرة أخرى.

وقد نشرت "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني سبب تدهور حالة الفتاة والموت المفاجىء مؤكدة فى تقرير لها مؤكدة أن الفتاة بدأت تشعر بصداع نصفي متواصل، وأعراض إنفلونزا استمرت شهرا كاملا، ولدى إجراء الفحوص الطبية، اكتشفت المفاجأة الصاعقة: 5 أورام سرطانية في الدماغ و أن أوراما سرطانية أخرى منتشرة في الكبد والرئتين والعظام.

ووفقا لموقع برايت سايد أن إمكانية عودة السرطان مرة أخرى امر وارد لمرضى السرطان وبمجرد الشك فى أى اعراض مفاجأة مرة أخرى بعد التعافى من السرطان يجب التوجه إلى الطبيب المتابع للفحص ما كانت الأعراض مؤشر للإصابة بأورام أخرى ثانوية او انها مجرد أعراض عابرة لمضاعفات الكيماوئى مثلا أو الإصابة بأمراض أخرى. 

وذكر تقرير نشره الموقع أن سبب عودة السرطان مرة أخرى فى شكل أورام ثانوية قد يرجع لعدم تخلص العلاج الأصلي من جميع الخلايا السرطانية وتلك الخلايا الباقية خلفت ورمًا جديدًا وانتشار بعض الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم وبدأت تنمو هناك لتشكيل ورم.

ووفقا لموقع هيلث يعد الوقوع فى فخ التشخيص الخاطىء للسرطان وتشابه أعراضه مع الكثير من الأمراض سبب فى وفاة الكثيرين
من مرضى السرطان. 

ويعد الفحص بواسطة الـ CT أداة رئيسية في تشخيص مرض السرطان بالإضافة إلى أخذ خزعة من الورم وفحصها داخل غرفة العمليات لكى يقرر الجراح ما سوف يفعله مع المريض وأسلوب علاجه..
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