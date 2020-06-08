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مرأة

سهل وبسيط.. أسرع رجيم لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:01 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين

حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد التى أكتسبتينها خلال الفترة الماضية أمر ليس صعبا يمكنك برجيم بسيط حرق الدهون وتعزيز الأيض بدون رياضات عنيفة أو رجيمات قاسية برجيم سهل وبسيط  يقدمه موقع برايت سايد لا تترددى فى البدء من الآن فى تطبيقه.


اليوم الأول والثانى

الإفطار اليومى:
بيضة مسلوقة +3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف عيش بلدى.

بعد ساعه ..

كوب من بذر الكتان

الغذاء:

2 شريحة صدور دجاج + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء

العشاء:

جبنة قريش + ربع رغيف توست سن

اليوم الثالث والرابع والخامس

الإفطار:

بيضة مسلوقة + ربع رغيف عيش بلدى

بعد ساعه .. كوب قرفة

الغداء ..

طبق شوربة لحم بدون دسم + شريحتان من الدجاج المشوى + طبق سلطة خضراء

العشاء ..

ثمرة برتقال أو كيوى

اليوم السادس والسابع ..

الأفطار ..

3 ملاعق فول بالليمون +1 توست سن

الغداء ..

كوب شوربة خضار + 2 شريحة لحم مشوى + 3 ملاعق أرز

العشاء ..

كوب زبادى

بين الوجبات يمكنك تناول مشروب الجنزبيل أو القرفة أو بذور الكتان
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