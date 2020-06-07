بدون رياضة.. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بأقل مجهود

هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بدون رياضات عنيفة أو ملل نتيجة الحرمان من أنواع كثير من الطعام؟، فعليك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى لإنقاص الوزن فهو يساعد على التخلص من الوزن الزائد بسرعة غير متوقعة ويحول الجسم لمكينة لحرق الدهون.
خطة الرجيم كالتالى ولمدة أسبوع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
الإفطار
كوب عصير من البرتقال أو شاى بالحليب بدون سكر
فطعة جبن قريش + 1 توست سن
أو 3 ملاعق فول بالليمون+ 1 توست سن
بين الإفطار والغداء
أعشاب حارقة للدهون قرفة أو جنزبيل أو بذور كتان
الغداء اختارى من الآتى:
طبق شوربة كرنب حارقة للدهون + طبق خضار سوتيه
3 ملاعق أرز +كوسة سوتيه + 3 أصابع كفتة
أو علبة تونة + طبق سلطة خضراء +نصف رغيف سن
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
2 شريحة نستو لايت +1 توست
قطعة جبن قريش +1 توست سن
بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة
أو
فول بلليمون + رغيف سن