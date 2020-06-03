رجيم مذهل لحرق الدهون ونسف الكرش

لا يتطلب حرق الدهون أو التخلص من للوزن الزائد رجيمات قاسية.. يمكنك برجيم سهل وبسيط حرق الدهون والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التى أكتسبها الجسم خلال الفترة الماضية إليك خطة الرجيم للتخلص من الوزن الزائد فى 7 أيام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
خطة الرجيم كالتالى ولمدة أسبوع
الإفطار
كوب عصير من الجريب فروت
2 قطعه جبن لايت + 1 توست سن
أو 2 بيضة مسلوقة + 1 توست سن
بين الافطار والغداء ..
خس وخيار بأى كمية
الغداء اختارى من الآتى ..
طبق شوربة خضار + 2 شريحة لحم مشوى
أو
طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دسم + صدر دجاجة مشوية
أو علبه تونى + طبق سلطة خضراء +نصف رغيف سن
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء .
2 زبادى لايت +ثمرة فاكهة
بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة
أو
فول بالليمون + رغيف سن