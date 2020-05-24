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مرأة

يطهر الجسم من السموم.. مشروب طبيعى للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان

الأحد 24/مايو/2020 - 09:56 م
يطهر الجسم من السموم..
يطهر الجسم من السموم.. مشروب طبيعى للتخلص من الوزن الزائد بع
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اسماء محمد
اكتسبت الغالبية العظمى من الناس المزيد من الوزن خلال شهر رمضان ما يشكل خطورة على الصحة وعلى اصحاب الامراض المزمنة.

ويجب التخلص من الوزن الزائد وعودة الجسم لطبيعته للحفاظ على الصحة والمظهر الخارجى ومعظم الناس يرغبون في فعل ذلك دون حاجة لاستخدام ادوية.
وذكر موقع "ndtv food" أن الشمر علاج تقليدي قديم لعلاج مشاكل عسر الهضم والانتفاخ واضطرابات القولون  ويساعد على طرد السموم والمياه الزائدة عن طريق زيادة ادرار البول، وهو مايرتبط بانقاص الوزن ارتباطًا وثيقًا.

تعد بذور الشمر من اكثر الاعشاب الفعالة في ضبط عملية التمثيل الغذائي مما يضمن حسن هضم وتوزيع الغذاء على اجزاء الجسم 

طريقة عمل و استخدام مشروب الشمر

 اخلط ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركها طوال الليل،  في اليوم التالي صفي الماء من حبوب  الشمر وتناوله.

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