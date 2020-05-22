بعد الصيام.. الشاي الأخضر أفضل مشروب في العيد لهذه الأسباب

الشاي الأخضر هو نوع آخر محبوب جدًا يتوفر عادة في شكل أكياس شاي ، ويمتزج مع النكهات العشبية الأخرى لفوائد صحية محسنة.





تشمل المتغيرات المتعددة شاي الأخضر المعروف بتجديد شباب الجسم ، بينما يساعد الشاي الأخضر بالنعناع على محاربة التعب ، ويحسن التمثيل الغذائي ويساعد على الهضم وهو افضل مشروب في العيد يمكن ان تتناوله





كما يوجد شاي أخضر بالليمون والعسل معروف بتعزيز المناعة وتسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين عملية الهضم إلى جانب تعزيز القدرات المعرفية.









مزيج الشاي الأخضر بالزنجبيل مثالي لمكافحة أعراض البرد وهو فعال ضد التهاب الحلق. يعتبر شاي الزنجبيل الأخضر مثاليًا لجسم وعقل صحي بشكل عام. يعتبر شاي الهيل الأخضر فعّالًا في تحسين الدورة الدموية وتخفيف الإمساك وتطهير الجسم بشكل عام.





ما الذي يجعل الشاي الأخضر أفضل من نظرائه بالأبيض والأسود؟





قبل أن تتسرع في احتساء هذا المشروب المعجزة ، ألق نظرة على أفضل وقت ممكن لاستهلاكه للحصول على أقصى الفوائد الصحية.





يحذر كومار من أنه "على الرغم من أن الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة والبوليفينول ، إلا أنه يحتوي أيضًا على مادة الكافيين ، مما يعني أن استهلاكه أكثر من ثلاث مرات في اليوم قد يترك لك ليالٍ بلا نوم ويستنزف العناصر الأساسية من نظامك".





أفضل وقت ممكن لجني فوائد الشاي الأخضر هو الصباح الباكر ، عندما يكون مستوى التمثيل الغذائي في الجسم في ذروته ويحتاج إلى دفعة سريعة لبدء اليوم. يمكن للمرء أيضًا الحصول على كوب آخر من هذا الدواء في وقت مبكر من المساء لإطالة عمر التمثيل الغذائي.





يتضمن صنع هذا الكوب المثالي من الشاي الأخضر الحصول على الأساسيات بشكل صحيح. على عكس الشاي المتواضع اليومي ، لا يحتاج الشاي الأخضر إلى حليب. إليك طريقة بسيطة لعمل الشاي الأخضر:





قم بغلي كوب من الماء الساخن.

قس ملعقة صغيرة من أوراق الشاي وأضفها إليه. إذا كنت تستخدم أكياس شاي ، فإن كيس شاي واحد لكوب واحد من الماء الساخن مثالي.

دع الشاي يترك حادًا في الماء الساخن لمدة 2-3 دقائق ؛ أكثر من ذلك يمكن أن يؤدي إلى مذاق مر.

الآن صفي الشاي المخمر في فنجان.