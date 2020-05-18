كوب من الشاي الأخضر بعد الإفطار يطرد الماء الزائد من جسمك

هناك فائدة كبيرة جدًا توجد فى الشاى الاخضر وهذا ما أثبته احد المتخصصين فى الطب البديل بأن هناك عوامل تؤثر على كبد الانسان مثل التدخين وشرب الكحول وتعاطي بعض المضادات الحيوية الخاصة بالاكتئاب ،وقد ثبت ان الشاى الاخضر يمد الجسم ببعض الفيتامينات التى تؤثر على الانسان اذا نقصت من الجسم مثل فيتامين c وفيتامين b .



ومن أهم فوائد الشاى الاخضر انه يحافظ على كبد الانسان من التليف وهو مدر للبول ومقوٍ للقلب والشرايين ومنظف للكليتين وقد ثبت أن الشاي الاخضر يساعد الانسان على ممارسة نشاطه الطبيعى طول اليوم دون تعب. كما انه يساعد على انقاص الوزن بشكل ملحوظ عند تناوله بعد الافطار بنصف ساعة فى الصيام ويطرد الماء الزائد من الجسم.





فوائد الشاى الاخضر



▪ ️يساعد على الحرق وانقاص الوزن

▪️ تحسين عملية الهضم

▪ ️المساعده على ادرار البول

▪️ زيادة نشاط وحيوية الجسم

▪ ️المحافظة على صحة الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين

▪️ تقوية المناعة

▪ ️تنشيط وظائف المخ والأعصاب

▪ ️المساعدة فى امتصاص الحديد من الطعام بشكل أكبر

▪ ️الوقاية من أمراض القلب

▪️ محاربة السرطان