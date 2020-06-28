أسرع رجيم لنسف الدهون فى 7 أيام بالأعشاب

البحث عن رجيم صحى سريع حرق الدهون وتعزيز الأيض بعيدًا عن نظم الرجيم القاسية ليس أمر صعب إليك نظام رجيم الأعشاب التالى لنسف الدهون وتعزيز الأيض يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي ويمكن تطبيق خطة الرجيم لمدة 7 أيام وستدهشين بالنتيجة .
الإفطار الساعة الثامنة صباحا :
بيضة مسلوقة + 1توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون
أو
شريحتان نستو لايت + 1 توست سن
بعد ساعتين
كوب قرفة بالجنزبيل
الساعة الرابعه عصرا..
أو
3 شرائح سمك مشوى + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بعد ساعتين ..
كوب من الجنزبيل بالليمون
العشاء
شريحة جبن فيتا لايت + 1 توست سن
كوب من المريمارية والنعناع