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مرأة

أسرع رجيم لنسف الدهون فى 7 أيام بالأعشاب

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:17 م
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين

البحث عن رجيم صحى سريع حرق الدهون وتعزيز الأيض بعيدًا عن نظم الرجيم القاسية ليس أمر صعب إليك نظام رجيم الأعشاب التالى لنسف الدهون وتعزيز الأيض يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي ويمكن تطبيق خطة الرجيم لمدة 7 أيام وستدهشين بالنتيجة .


الإفطار الساعة الثامنة صباحا : 

بيضة مسلوقة + 1توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون

أو

شريحتان نستو لايت + 1 توست سن

بعد ساعتين

كوب قرفة بالجنزبيل

الساعة الرابعه عصرا..

3شرائح بانيو مشوى+ سوتيه الكوسة والجزر+3ملاعق أرز أو مكرونة مسلوقة

أو

3 شرائح سمك مشوى  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز

بعد ساعتين ..

كوب من الجنزبيل بالليمون

العشاء

شريحة جبن فيتا لايت + 1 توست سن

كوب من المريمارية والنعناع

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