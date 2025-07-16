صيانة ترع وتوفير أراضٍ وصيانة كباري.. وزير الري يناقش مطالب جماهيرية مع النواب

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على لقاء أعضاء مجلس النواب بشكل دوري؛ للتعرف على مقترحاتهم، والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين ودراستها، طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من أعضاء مجلس النواب؛ لبحث عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

أعمال صيانة وتطوير لترعة الكلابية

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير لترعة الكلابية في قنا بأحد المواقع، حيث وجه الدكتور سويلم، أجهزة مصلحة الري بدراسة الموقع المقترح على الطبيعة ومدى الحاجة لتنفيذ هذه الأعمال، مع عدم التأثير سلبا على القطاع المائي للترعة.

كما تم استعراض الطلبات المقدمة لتوفير قطعة أرض مملوكة لوزارة الري بمقابل انتفاع لأحد مراكز الشباب بمركز بني عبيد بالدقهلية، حيث وجه سويلم، أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذا الطلب، طبقاً لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك.

وفيما يخص طلب إحلال أو صيانة أحد الكباري على ترعة الصلاحات بالدقهلية، فقد وجه وزير الري، أجهزة مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم حالة الكوبري واتخاذ اللازم، طبقاً للوضع على الطبيعة.