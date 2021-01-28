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مرأة

لمدة شهر.. وصفة الزبادى بالثوم والليمون لإنقاص الوزن

الخميس 28/يناير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك وصفة الزبادى بالثوم والليمون لإنقاص الوزن. 

الطريقة...
يفرم فص واحد من الثوم مع كُوب زبادى ويمكنك إضافة عصير نصف ليمونة ويترك بالثلاجة نصف ساعة، ويؤكل بعد الإفطار أو بعد العشاء لمدة شهر كامل متواصل. 

1- يعطي الجسم قوة و يمنح العظام صلابة والمفاصل مرونة.
2- يقوي جهاز المناعة جدًا ويحارب الفيروسات.
3- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية.
4- يعالج التهابات البروستاتا وتضخمها.
5- يقضي على التهابات اللوز والغدد.
6- يقى من الانفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت.
7- يخفض الضغط المرتفع و ينظف الشرايين من الدهون.   
8- ينقى الدم من السموم ويقى من التسمم الغذائى.

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