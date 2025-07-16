رغم تعثر المفاوضات.. حامد حمدان يتمسك بالانضمام إلى الزمالك

أكد الناقد الرياضي عبد الحميد أن فراج أن الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت، لا يزال متمسكا بالانتقال إلى نادي الزمالك رغم تعثر المفاوضات بين الأبيض والنادي البترولي.

وقال عبد الحميد فراج، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حامد حمدان لا يزال متمسكًا بالانضمام إلى نادي الزمالك، والصفقة لا تزال مستمرة».

وأضاف فراج أن هناك لاعبين من الزمالك يمكن أن يدخلوا في الصفقة مثل مهاب ياسر، والزمالك ضم اسم اللاعب ضمن صفقة تبادلية لإنهاء صفقة حامد حمدان.

وحول رأيه في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي، قال فراج إن من مصلحة الأهلي بيع وسام أبو علي، مشيرًا إلى تمسك الأهلي باستمرار أبو علي في الفريق عكس رغبة اللاعب قد يؤدي إلى تراجع مستوى اللاعب ويكرر الأهلي نفس الخطأ الذي حدث سابقًا مع وسام أبو علي.

وفيما يتعلق بأحمد عبد القادر، قال فراج إن إدارة الأهلي بالطبع تخشى غضب الجمهور حال تألق اللاعب مع الزمالك، إذا انضم إلى الفريق الأبيض.